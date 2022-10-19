Сегодня, 19 октября, скончался главный врач Южной больницы, сообщает Южне.City.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Южненцы будут помнить его, ведь Роман Васильевич был не только профессионалом своего дела, но и участвовал в жизни города в целом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 40-летняя женщина и ее трое детей попали в больницу.

Несчастный случай произошел на месте Измаил 17 октября. В Службу спасения поступило сообщение от дежурного "скорой" о том, что в больницу с предварительным диагнозом отравления угарным газом госпитализировали семью из 4-х человек - 40-летняя мать и ее дети 9,12 и 15 лет.

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Спасатели причиной отравления семьи называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

скорая помощь, швидка допомога

Детали произошедшего будет устанавливать полиция.

Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.

Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена ​​эвакуация.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.