Сегодня, 19 октября, скончался главный врач Южной больницы, сообщает Южне.City.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Южненцы будут помнить его, ведь Роман Васильевич был не только профессионалом своего дела, но и участвовал в жизни города в целом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одесской области 40-летняя женщина и ее трое детей попали в больницу.
Несчастный случай произошел на месте Измаил 17 октября. В Службу спасения поступило сообщение от дежурного "скорой" о том, что в больницу с предварительным диагнозом отравления угарным газом госпитализировали семью из 4-х человек - 40-летняя мать и ее дети 9,12 и 15 лет.
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Спасатели причиной отравления семьи называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Детали произошедшего будет устанавливать полиция.
Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.
Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена эвакуация.
Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.