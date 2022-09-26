Трагедия разыгралась в селе Греково, что в Подольском районе Одесской области.

Там в результате суицида оборвалась жизнь 16-летней девушки. Об этом сообщается в местном телеграм-канале со ссылкой на правоохранителей.

Труп несовершеннолетней был найден в окрестностях села. Девушка повесилась на дереве.

«Предсмертного письма не оставила. Труп без внешних признаков насильственной смерти. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются» - сообщили правоохранители.

По неподтветрежденным данным, причиной самоубийства девушки якобы стала неразделенная любовь к 40-летнему мужчине.

Напомним, минувшей ночью оккупанты атаковали Одесчину дронами-камикадзе.

Один дрон был уничтожен ПВО, однако еще два ударили по объекту военной инфраструктуры.

«В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Предварительно погибших и травмированных нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются. Информация уточняется», - говорится в сообщении ОК «Юг».

Ранее, 25 сентября, дроны-камикадзе атаковали центр Одессы.

"Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара", - говорилось в сообщении ОК «Юг».

Также сообщалось о новом коварном плане Путина, которій хочет выиграть время и оккупировать всю Украину.

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