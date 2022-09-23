ЧП случилось днем в пятницу, 23 сентября, на Люстдорфской дороге.
Как сообщают местные
В тоже время в пресс-центре Оперативного командования "Юг" отметили, что это событие не связано с атакой дронов России, которая произошла в это же время. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют причины ЧП.
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