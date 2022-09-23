В Одессе случился взрыв на одной из заправок города, по предварительной информации есть погибший.

ЧП случилось днем в пятницу, 23 сентября, на Люстдорфской дороге.

Как сообщают местные СМИ , во время проведения сварочных работ взорвался резервуар на Люстдорфской дороге. По предварительной информации, погиб мужчина-рабочий. Но пока официального подтверждения этого нет.

В тоже время в пресс-центре Оперативного командования "Юг" отметили, что это событие не связано с атакой дронов России, которая произошла в это же время. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют причины ЧП.

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