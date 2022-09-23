Жителей Одессы переполошили вражеские беспилотники, которые кружили над городом, их пытались сбить силами ПВО.

Это произошло в пятницу днем, 23 сентября, во время воздушной тревоги. Кадры уже успели заснять очевидцы. Видео показал телеграм-канал Суспильне Одесса.

"Во время тревоги над Одессой замечен дрон. Вероятно, иранского производства", - говорится в сообщении.

Летательный аппарат треугольной формы видели многие одесситы – его двигатель издавал очень громкий звук. Защитники Одессы открыли огонь на поражение. Одесситы сообщают о взрывах и задымлении.

По предварительной информации, вражеский беспилотник сбили.

Спикер одесской ОВА Сергей Братчук уже отреагировал, но кратко.

«Одесчина. ⚡️Когда работает наше ПВО, то откуда вражина – все равно⚡️ Дождитесь, общество, официальной информации», - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, Труханов раскрыл будущее Екатерины II в Одессе: "Всё будет цивилизованно"

Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против сноса памятника Екатерине II, вокруг которого ведется множество споров.