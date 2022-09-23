Это произошло в пятницу днем, 23 сентября, во время воздушной тревоги. Кадры уже успели заснять очевидцы. Видео показал телеграм-канал Суспильне Одесса.
"Во время тревоги над Одессой замечен дрон. Вероятно, иранского производства", - говорится в сообщении.
Летательный аппарат треугольной формы видели многие одесситы – его двигатель издавал очень громкий звук. Защитники Одессы открыли огонь на поражение. Одесситы сообщают о взрывах и задымлении.
По предварительной информации, вражеский беспилотник сбили.
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Спикер одесской ОВА Сергей Братчук уже отреагировал, но кратко.
«Одесчина. ⚡️Когда работает наше ПВО, то откуда вражина – все равно⚡️ Дождитесь, общество, официальной информации», - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, Труханов раскрыл будущее Екатерины II в Одессе: "Всё будет цивилизованно"
Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.
В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против сноса памятника Екатерине II, вокруг которого ведется множество споров.