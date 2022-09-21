Вопрос о памятнике российской императрице Екатерине II в центре Одессы будет решен цивилизованным способом.

Об этом в интервью LB.ua рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он отметил, что выступает против "варварского сноса" памятника.

"Разбивать его кувалдой или сносить, как от меня требуют некоторые политики или общественные организации, я не буду… Я против именно варварского сноса – не буду действовать, как вандалы", – отметил мэр Одессы.

Труханов предлагает перенести монумент в парк Имперского и советского прошлого, создание которого предлагает городские власти.

"Чтобы мы не уподоблялись сегодня стране-агрессору, которая когда-то решила навести порядок, снеся памятники варварски, в результате мы видим историю этого государства. Они просто пошли по пути нацизма и фашизма.

Сегодня время переосмысления истории. Наше отношение. У каждого города своя специфика переосмысления. Но мы должны принять решение… Есть предложение, чтобы в Одессе – это не наша практика, не какое-нибудь ноу-хау – создать парки имперского и советского прошлого. Я не говорю об этом в утвердительной форме. Мы предлагаем. Это было в истории.

Так же, как есть выставки художников разных эпох. Возможно, нужно пойти по такому пути. Но то, что будет принято решение, у меня нет сомнений. Но решение будет принято цивилизованно", – отметил мэр.

Он добавил, что в 1873 году на месте памятника Екатерине был один из самых больших и красивых фонтанов в городе.

"Мы пройдем эту процедуру. Все будет сделано цивилизованно, правильно и красиво. Чтобы в дальнейшем ни у кого не возникало сомнений", – резюмировал Геннадий Труханов.

Напомним также, что в июле этого года на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против сноса памятника Екатерине II, вокруг которого ведется множество споров.