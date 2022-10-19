Несчастный случай произошел на месте Измаил 17 октября. В Службу спасения поступило сообщение от дежурного "скорой" о том, что в больницу с предварительным диагнозом отравления угарным газом госпитализировали семью из 4-х человек - 40-летняя мать и ее дети 9,12 и 15 лет.
Спасатели причиной отравления семьи называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Детали произошедшего будет устанавливать полициЯ.
Ранее сообщалось, что в Одесской области произошло несчастье, 28 сентября на больничной койке оказалась целая семья, в том числе малолетние дети.
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Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, вся семья тогда отравилась угарным газом из-за неисправности газового котла.
Также в ГСЧС призвали украинцев не пренебрегать элементарными правилами пожарной и собственной безопасности. Спасатели подчеркивают, что это может сохранить жизнь и имущество.
Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.
Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена эвакуация.
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