В Одесской области 40-летняя женщина и ее трое детей попали в больницу.

Несчастный случай произошел на месте Измаил 17 октября. В Службу спасения поступило сообщение от дежурного "скорой" о том, что в больницу с предварительным диагнозом отравления угарным газом госпитализировали семью из 4-х человек - 40-летняя мать и ее дети 9,12 и 15 лет.

Спасатели причиной отравления семьи называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Детали произошедшего будет устанавливать полициЯ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошло несчастье, 28 сентября на больничной койке оказалась целая семья, в том числе малолетние дети.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, вся семья тогда отравилась угарным газом из-за неисправности газового котла.

Также в ГСЧС призвали украинцев не пренебрегать элементарными правилами пожарной и собственной безопасности. Спасатели подчеркивают, что это может сохранить жизнь и имущество.

Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.

Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена ​​эвакуация.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.