В Одесской области загорелась многоэтажка - пожар вспыхнул на седьмом этаже.

Так, ночью 15 октября в городе Теплодар Одесской области загорелась квартира в девятиэтажке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, загорелись вещи в квартире на седьмом этаже на площади 15 квадратных метров.

Хозяина квартиры доставили в больницу с ожогами лица в состоянии средней тяжести. Во время ликвидации пожара эвакуировали из дома 20 жителей.

На месте ЧП работали 10 спасателей.

Причиной возгорания, вероятно, является короткое замыкание электросети.

К слову, В Одесской области произошло несчастье, на больничной койке оказалась целая семья, в том числе малолетние дети.

Также в ГСЧС призвали украинцев не пренебрегать элементарными правилами пожарной и собственной безопасности. Спасатели подчеркивают, что это может сохранить жизнь и имущество.

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