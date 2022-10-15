Так, ночью 15 октября в городе Теплодар Одесской области загорелась квартира в девятиэтажке.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.
По информации спасателей, загорелись вещи в квартире на седьмом этаже на площади 15 квадратных метров.
Хозяина квартиры доставили в больницу с ожогами лица в состоянии средней тяжести. Во время ликвидации пожара эвакуировали из дома 20 жителей.
На месте ЧП работали 10 спасателей.
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Причиной возгорания, вероятно, является короткое замыкание электросети.
К слову, В Одесской области произошло несчастье, на больничной койке оказалась целая семья, в том числе малолетние дети.
Также в ГСЧС призвали украинцев не пренебрегать элементарными правилами пожарной и собственной безопасности. Спасатели подчеркивают, что это может сохранить жизнь и имущество.
Напомним, если содержание окиси углерода в воздухе очень велико, то человек сразу теряет сознание, появляются судороги и наступает смерть.
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Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена эвакуация.
Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.