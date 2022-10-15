Так, ночью 15 октября в городе Теплодар Одесской области загорелась квартира в девятиэтажке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, загорелись вещи в квартире на седьмом этаже на площади 15 квадратных метров.

Хозяина квартиры доставили в больницу с ожогами лица в состоянии средней тяжести. Во время ликвидации пожара эвакуировали из дома 20 жителей.

На месте ЧП работали 10 спасателей.

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пожарная машина

Причиной возгорания, вероятно, является короткое замыкание электросети.

К слову, В Одесской области произошло несчастье, на больничной койке оказалась целая семья, в том числе малолетние дети.

Также в ГСЧС призвали украинцев не пренебрегать элементарными правилами пожарной и собственной безопасности. Спасатели подчеркивают, что это может сохранить жизнь и имущество.

Напомним, если содержание окиси углерода в воздухе очень велико, то человек сразу теряет сознание, появляются судороги и наступает смерть.

больница, коронавирус, скрин

Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.

Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена ​​эвакуация.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.