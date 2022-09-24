23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что делать при их приближении.

Во-первых, не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги и нужно сразу переходить в укрытие.

Во-вторых, при приближении дрона-камикадзе, как правило, в воздухе слышна работа его двигателя — звук похож на работу двигателя мопеда или бензопилы.

"Следует оценить обстановку вокруг, держаться в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов, найти укрытие, где переждать", - сообщили в ОК "Юг".

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