23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что делать при их приближении.
Во-первых, не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги и нужно сразу переходить в укрытие.
Во-вторых, при приближении дрона-камикадзе, как правило, в воздухе слышна работа его двигателя — звук похож на работу двигателя мопеда или бензопилы.
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"Следует оценить обстановку вокруг, держаться в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов, найти укрытие, где переждать", - сообщили в ОК "Юг".
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