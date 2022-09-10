В Одесской области опекуны посадили 7-летнего ребенка на цепь, в полиции рассказали, как спасли мальчика.

Как сообщили в пресс-службе полиции , в ходе мониторинга соцсетей они наткнулись на видео, где малолетний мальчик сидит на земле, а его нога привязана к опоре металлической цепью. Инцидент произошел в Березовском районе.

По словам соседа, снявшего это на телефон, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия над ребенком, но в полицию не обратился, потому что не хотел портить отношения с соседями.

Полицейские установили, что мальчик воспитывался с родной тетей и ее семьей, которая взяла опеку над племянником после смерти родных родителей.

"В ходе опроса членов семьи и их соседей, дядя парня объяснил, что привязал его пока жены не было дома, потому что якобы наносит вред, не слушается и убегает из дома", — говорится в сообщении.

Совместно со службой по делам детей была проведена оценка уровня безопасности ребенка и принято решение об извлечении мальчика из семьи, его временно устроили в больницу. Пока решается вопрос о дальнейшей судьбе мальчика.

Напомним, на днях на трассе Одесса-Рени произошло трагическое ДТП, погиб водитель и его 15-летняя дочь.

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