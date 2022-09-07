Как сообщает Politeka.net, из колодца извлекли тела двух мужчин. Помощь врачей понадобилась также их коллегам, которые доставали погибших. Один из них был госпитализирован.

Предварительная причина смерти двух работников котельной – асфиксия из-за утопления.

Правоохранители начали производство по ч.2 ст.271 (Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Популярные статьи сейчас

В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."

"В окружение попал спецназ": у российских оккупантов нарастает паника

Жена победителя "Голос країни" Сасанчина раскрыла диагноз дочери, нужна операция: "У Элизы после..."

"Даже встать не могу": несчастье случилось с женой "Холостяка" Добрынина после венчания

"Все пропало, нас бросили": Виталий Ким раскрыл, какая сейчас ситуация в Херсонской области
Показать еще

Добавим, что в прошлом году в Белгород-Днестровском районе Одесской области полиция расследовала гибель в колодце четырех человек.

Так, в апреле 2021-го были обнаружены тела трех мужчин и женщины в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ. Все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

«В ходе расследования обстоятельств гибели четырех жителей Плахтеевки было установлено: одним из факторов, приведших к трагедии, было отсутствие верхней ограды на колодце», - сообщили тогда в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном ЧП в Одесской области - спасти людей не удалось.

Также сообщалось, что трагически оборвалась жизнь 15-летней девочки и ее папы в Одесской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.