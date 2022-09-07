Как сообщает Politeka.net, из колодца извлекли тела двух мужчин. Помощь врачей понадобилась также их коллегам, которые доставали погибших. Один из них был госпитализирован.
Предварительная причина смерти двух работников котельной – асфиксия из-за утопления.
Правоохранители начали производство по ч.2 ст.271 (Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Добавим, что в прошлом году в Белгород-Днестровском районе Одесской области полиция расследовала гибель в колодце четырех человек.
Так, в апреле 2021-го были обнаружены тела трех мужчин и женщины в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ. Все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
«В ходе расследования обстоятельств гибели четырех жителей Плахтеевки было установлено: одним из факторов, приведших к трагедии, было отсутствие верхней ограды на колодце», - сообщили тогда в полиции.
Напомним, ранее сообщалось о масштабном ЧП в Одесской области - спасти людей не удалось.
Также сообщалось, что трагически оборвалась жизнь 15-летней девочки и ее папы в Одесской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.