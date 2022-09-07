В Беляевке Одесской области произошло несчастье - в колодце с водой погибли работники котельной, еще двум их коллегам, понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает Politeka.net, из колодца извлекли тела двух мужчин. Помощь врачей понадобилась также их коллегам, которые доставали погибших. Один из них был госпитализирован.

Предварительная причина смерти двух работников котельной – асфиксия из-за утопления.

Правоохранители начали производство по ч.2 ст.271 (Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Добавим, что в прошлом году в Белгород-Днестровском районе Одесской области полиция расследовала гибель в колодце четырех человек.

Так, в апреле 2021-го были обнаружены тела трех мужчин и женщины в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ. Все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

«В ходе расследования обстоятельств гибели четырех жителей Плахтеевки было установлено: одним из факторов, приведших к трагедии, было отсутствие верхней ограды на колодце», - сообщили тогда в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном ЧП в Одесской области - спасти людей не удалось.

Также сообщалось, что трагически оборвалась жизнь 15-летней девочки и ее папы в Одесской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.