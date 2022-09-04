Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталася на 51 км траси Одеса-Рені в суботу, 3 вересня. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля «Daewoo» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою «Scania».

В результаті зіткнення загинули 37-річний кермувальник легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Також повідомляється, що 32-річний водій вантажівки не постраждав.

Популярні новини зараз

В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."

"Пішла епоха": Пугачова розповіла про трагедію та несподівано звернулася до росіян

Карусель із людьми впала з висоти 15 метрів, багато постраждалих: подробиці та кадри з місця НП

Арестович обманював українців, розкрито сумну правду: "Посміхався в ефірі та говорив, що..."

Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами: "Попросили електрочайник"
Показати ще

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Румунії перекинувся автобус із українцями.

Також повідомлялось про страшну ДТП з великою кількістю жертв к Туреччині.

Крім того Politeka.net писала про трагедію на трасі Київ-Чоп.