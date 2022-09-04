В результате аварии в Одесском районе два человека погибли, еще двое - находятся в больнице.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Авария произошла на 51 км трассы Одесса-Рени в субботу, 3 сентября. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести.

Также сообщается, что 32-летний водитель грузовика не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами.

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