Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Авария произошла на 51 км трассы Одесса-Рени в субботу, 3 сентября. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести.
Также сообщается, что 32-летний водитель грузовика не пострадал.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Неадекватный россиянин атаковал украинок за границей, видео: оскорблял и призывал идти воевать
"Нашей артиллерии будет абсолютно безразлично": почему массовая мобилизация не поможет россии
Автобус с детьми и их родителями разбился на украинской дороге: "Удар был такой, что..."
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
Напомним, ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами.
Также сообщалось о страшном ДТП с большим количеством жертв в Турции.
Кроме того, Politeka.net писала о трагедии на трассе Киев-Чоп.