Вантажівка з зерном зіткнулася з мікроавтобусом на 176 км траси поблизу селища Новоселівка у Ізмаїльскому районі. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.
В результаті аварії двоє людей загинули.
На місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники ДСНС.
Проїзд на даній ділянці дороги у бік Одеси та у бік міста Ізмаїл ускладнено. Обставини події встановлюються.
Одеські телеграм-канали публікують кадри з місця ДТП.
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Нагадаємо, 3 вересня на 51 км траси Одеса-Рені водій легкового автомобіля «Daewoo» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою «Scania».
В результаті зіткнення загинули 37-річний кермувальник легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Румунії перекинувся автобус із українцями.
Також повідомлялось про страшну ДТП з великою кількістю жертв к Туреччині.
Крім того Politeka.net писала про трагедію на трасі Київ-Чоп.