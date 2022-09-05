Грузовик с зерном столкнулся с микроавтобусом на 176 км трассы у поселка Новоселовка в Измаильском районе. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
В результате аварии два человека погибли.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители ГСЧС.
Проезд по данному участку дороги в сторону Одессы и в сторону города Измаил затруднен. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Одесские телеграммы-каналы публикуют кадры с места ДТП.
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Напомним, 3 сентября на 51 км трассы Одесса-Рени водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести.
Напомним, ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами.
Также сообщалось о страшном ДТП с большим количеством жертв в Турции.
Кроме того, Politeka.net писала о трагедии на трассе Киев-Чоп.