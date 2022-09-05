В понедельник, 5 сентября, произошла очередная смертельная авария на дороге Одесса – Рени.

Грузовик с зерном столкнулся с микроавтобусом на 176 км трассы у поселка Новоселовка в Измаильском районе. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

В результате аварии два человека погибли.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители ГСЧС.

Проезд по данному участку дороги в сторону Одессы и в сторону города Измаил затруднен. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Одесские телеграммы-каналы публикуют кадры с места ДТП.

Напомним, 3 сентября на 51 км трассы Одесса-Рени водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести.

Напомним, ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами.

Также сообщалось о страшном ДТП с большим количеством жертв в Турции.

Кроме того, Politeka.net писала о трагедии на трассе Киев-Чоп.