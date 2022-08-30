«Мои зайцы – так я называла моих ребят из ОО "Закон Природы" теперь один погиб, а второй тяжело ранен».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила волонтер и зоозащитница Яна Титаренко.

«Жгучая боль, неприятие информации....

Погиб друг! Родная душа. Мои зайцы - так я называла моих ребят из ОО "Закон Природы" теперь один погиб, а второй тяжело ранен.

Когда люди становятся частью твоего мира, когда не нужны слова, чтобы объяснить наши чувства, когда вы планируете общее будущее, а затем один звонок и все.

Жорик, я тысячу раз говорила вам, как сильно я вас, балбесов, люблю, сказала бы еще миллион раз лишь бы увидеть тебя снова.......», - написала Титаренко на своей странице в Facebook.

Добавим, что военный Георгий Липский с позывным "Кот" до полномасштабного вторжения был зоозащитником. 24 февраля мужчина вступил в ряды терробороны, а после подготовки с собратьями двинулся на передовую. Находясь на "нуле", он также продолжал помогать животным.

Известно, что после подготовки на полигоне Георгия вместе с боевыми собратьями отправили на "ноль" - на Херсонское направление.

После войны у Георгия было в планах разработать экологический проект восстановления природы Украины и дальше спасать животных.

"Оккупант пришел на нашу землю и для того, чтобы спасти всех животных в стране, нужно иметь эту страну", - говорил зоозащитник.

Новость о трагедии ошеломила украинцев.

«Боль… настоящий защитник, воин, спасибо за все! Светлая память герою!», «Мои соболезнования», «Очень грустно. Знал его лично. Замечательный человек и настоящий герой. Светлая ему память», «С каждым таким постом моя ненависть увеличивается и растет, а сердце чернеет», - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось, почему Путин не бомбит Одессу, как Харикв.

Также Politeka.net писала о новых успехах ВСУ в Херсонской области.

Кроме того, сообщалось, что армия россии быстро приближается к катастрофе.