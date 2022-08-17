Решение демонтировать памятник российской императрице Екатерине II в Одессе по местным депутатам.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"О памятнике Екатерине II у меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит — не сомневайтесь, мы дадим согласие", — сказал Ткаченко.
Министр подчеркнул, что для сноса памятника есть законная процедура: "Если памятка относится к списку местного культурного наследия, то местные власти подают к нам решение о вынесении его из этого списка. В таком случае памятник могут перенести на какую-либо аллею советских памятников или отдать в музей. То есть не обязательно крушить".
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"Нужно действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы толерантное европейское государство, а потому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно, с обсуждением экспертов и с учетом нюансов регионов".
Напомним, ранее стало известно, что российская армия планировала обойти Николаев и через Вознесенск прорваться в Одесскую область.
Также сообщалось, что в Одессе поймали "профессора", работавшего на Россию.
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