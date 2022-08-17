В настоящее время коммунальщики ведут очистку улиц и водоприемных колодцев от мусора и ила.

В работах задействовано 26 единиц спецтехники и 315 сотрудников предприятия.

Из-за подтопления, вызванного непогодой, временно приостановлено движение трамвайного маршрута №20. На линии работает автобус.

Также троллейбус №8 ходит по улице Химической.

Трамваи №15 трамвай временно не работает.

Из-за подтопления нет проезда по Газовому переулку и проспекту Глушко. По улице Ильфа и Петрова – проезд усложнен.

Трамваи №5 и №28, которые из-за непогоды ходили по сокращенному маршруту к Тираспольской площади, возобновили работу в полном объеме.

Напомним, ранее стало известно, что российская армия планировала обойти Николаев и через Вознесенск прорваться в Одесскую область.

Также сообщалось, что в Одессе поймали "профессора", работавшего на Россию.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь работницы полиции.