В настоящее время коммунальщики ведут очистку улиц и водоприемных колодцев от мусора и ила.
В работах задействовано 26 единиц спецтехники и 315 сотрудников предприятия.
Из-за подтопления, вызванного непогодой, временно приостановлено движение трамвайного маршрута №20. На линии работает автобус.
Также троллейбус №8 ходит по улице Химической.
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Трамваи №15 трамвай временно не работает.
Из-за подтопления нет проезда по Газовому переулку и проспекту Глушко. По улице Ильфа и Петрова – проезд усложнен.
Трамваи №5 и №28, которые из-за непогоды ходили по сокращенному маршруту к Тираспольской площади, возобновили работу в полном объеме.
Напомним, ранее стало известно, что российская армия планировала обойти Николаев и через Вознесенск прорваться в Одесскую область.
Также сообщалось, что в Одессе поймали "профессора", работавшего на Россию.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь работницы полиции.