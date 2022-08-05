Березовский районный отдел полиции устанавливает местонахождение жителя села Петровировка Ивана Пискорского, 2010 года рождения.

Как сообщается , ребенок еще вчера вечером ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 130-140 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Был одет: в черные шорты, синюю футболку, синие шлепки. Особые приметы: на голове сзади родимое пятно.

Если вам известно местонахождение мальчика, просим сообщить в полицию по телефону дежурной части (048)21-230 или на спецлинию «102».

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