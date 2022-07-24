Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности.
Ночью 25 июля по Одессе и Одесской области ожидается гроза.
В понедельник, 24 июля до 21:00, 25 июля по г. Одессе ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 29-31°С. Температура морской воды 19–20°С.
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Напомним, глава ГУР предупредил о наступлении оккупантов на Одессу, к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, в Одессе задержаны десятки подозрительных людей: полиция сообщила подробности.
Также Politeka писала о денежной помощи жителям Одесской области: кто может получить от 20 до 100 тысяч гривен.