Как пишет Politeka.net, о смертельной аварии сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.
Так, около полудня 13 июля на окраине села Гавиносы столкнулись Toyota Prado и BMW. Водителей 57 и 24 лет, а также 54-летнюю пассажирку с травами разной степени тяжести доставили в больницу.
Через несколько часов после аварии стало известно, что водитель BMW скончался в медицинском учреждении.
В полиции добавили, что оба автомобиля эвакуировали на штрафплощадку для хранения и проведения экспертиз.
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Также стало известно, 12 июля, около 19 часов в Одесской области столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и мотоцикл Honda. В результате аварии водитель двухколесника – 44-летний местный житель – погиб.
ДТП произошло на трассе Одесса – Рени около 19:00 в селе Большой Дальник.
Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.
Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.