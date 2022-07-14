На полевой дороге в Одесской области столкнулись два автомобиля, к сожалению, без жертв не обошлось.

Как пишет Politeka.net, о смертельной аварии сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.

Так, около полудня 13 июля на окраине села Гавиносы столкнулись Toyota Prado и BMW. Водителей 57 и 24 лет, а также 54-летнюю пассажирку с травами разной степени тяжести доставили в больницу.

Через несколько часов после аварии стало известно, что водитель BMW скончался в медицинском учреждении.

В полиции добавили, что оба автомобиля эвакуировали на штрафплощадку для хранения и проведения экспертиз.

Также стало известно, 12 июля, около 19 часов в Одесской области столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и мотоцикл Honda. В результате аварии водитель двухколесника – 44-летний местный житель – погиб.

ДТП произошло на трассе Одесса – Рени около 19:00 в селе Большой Дальник.

Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.