Так в Одесской области разоблачили и осудили очередного сторонника "русского мира".
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам, предателя Украины обнаружили в результате контрдиверсионных мероприятий, которые сейчас продолжаются в Одесской области.
Как рассказал Назаров, следствие установило, что предатель поддерживал незаконное вторжение и проведение военно-террористических действий вооруженными формированиями России в Украине. По информации, он предоставлял незаконным пророссийским представителям оккупированной территории Луганской области информацию о:
количества, размещения и перемещения военной техники Вооруженных Сил Украины;
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блокпостов территориальной обороны;
пограничных отрядов;
численности личного состава.
Также, как отметил Назаров, в доме предателя Украины нашли гладкоствольное огнестрельное оружие, на которое у него не было разрешения. Кроме того, правоохранители обнаружили взрывчатое вещество типа гексоген.
Сторонника "русского мира" украинская "фемида" приговорила к 8 годам заключения. В то же время имущество предателя Украины конфисковали.
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