В Одесской области сдетонировала российская морская мина. Она взорвалась в 20 метрах от побережья.

По данным оперативного командование "Юг", вражеская морская мина сорвалась с якоря. За 20 метров до берега она взорвалась. Военные предполагают, что она столкнулась с другим предметом и сдетонировала.

К побережью Одесской области вновь вынесло сорванную с якоря вражескую мину. Она была обнаружена в море в 20 метрах от берега. Мина сдетонировала прямо в воде, вероятно от столкновения с другим предметом, – говорится в заметке.

Одесса, пляж, военные, море

В оперативном командовании "Юг" подчеркивают быть осмотрительными. Полномасштабная война с Россией продолжается, поэтому нужно вести себя максимально осторожно. Это может спасти вам жизнь!

Популярные статьи сейчас

"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина

Лукашенко собрался воевать за Западную Украину: в Генштабе сообщили, какая сейчас ситуация на границе

Украине придется воевать вдолгую: как Запад хочет победить россию, эксперт объяснил замысел

«Об этом никто не пишет»: военный эксперт раскрыл цифры потерь среди мобилизованных в «ЛДНР»

Потери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных
Показать еще

Ни В коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не приближайтесь к подозрительным предметам. Также не стоит гулять на пляжах, которые заминированы из-за потенциальной угрозы высадки вражеского десанта, которая в последнее время значительно снизилась.

В ВМС подчеркнули, что существует вероятность, что россияне решат высадить тактический десант или диверсионно-разведывательные группы на одесское побережье. Украинские военные тщательно мониторят всю ситуацию.

Черное море, мина, Одесская область, пляж

Напомним, мотострелковая бригада повторила судьбу русских морпехов, которые лезли на Одессу.

Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.

Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.