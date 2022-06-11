В Одесской области сдетонировала российская морская мина. Она взорвалась в 20 метрах от побережья.
По данным оперативного командование "Юг", вражеская морская мина сорвалась с якоря. За 20 метров до берега она взорвалась. Военные предполагают, что она столкнулась с другим предметом и сдетонировала.
К побережью Одесской области вновь вынесло сорванную с якоря вражескую мину. Она была обнаружена в море в 20 метрах от берега. Мина сдетонировала прямо в воде, вероятно от столкновения с другим предметом, – говорится в заметке.
В оперативном командовании "Юг" подчеркивают быть осмотрительными. Полномасштабная война с Россией продолжается, поэтому нужно вести себя максимально осторожно. Это может спасти вам жизнь!
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Ни В коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не приближайтесь к подозрительным предметам. Также не стоит гулять на пляжах, которые заминированы из-за потенциальной угрозы высадки вражеского десанта, которая в последнее время значительно снизилась.
В ВМС подчеркнули, что существует вероятность, что россияне решат высадить тактический десант или диверсионно-разведывательные группы на одесское побережье. Украинские военные тщательно мониторят всю ситуацию.
Напомним, мотострелковая бригада повторила судьбу русских морпехов, которые лезли на Одессу.
Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.
Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.