У врага огромные проблемы со вспышкой холеры в Мариуполе.

Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что информация по выявлению фактов заболевания холерой в области не соответствует действительности и является фейковой.

Представитель ОВА также объяснил, почему оккупанты разгоняют фейк о якобы распространении в Одесской и Николаевской областях холеры.

"У врага, у рашистов огромные проблемы со вспышкой холеры в Мариуполе, они стоят перед угрозой огромной эпидемии. Именно в Мариуполе. Поэтому, чтобы информационно перебить эти проблемы, чтобы показать, что эти проблемы есть в Николаеве или Одессе, враг специально через подразделения ИПСО разгоняет эту информацию", — пояснил Братчук.

Как отмечают инфекционисты, заболеваемость холерой определяется не во время осмотра врачом по тем или иным симптомам, а исключительно лабораторно-бактериологическим анализом.

По состоянию на 12:00, 10 июня 2022 года ни одного факта подтверждения наличия возбудителя холеры ни в Одессе, ни в Одесской области не выявлено.

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