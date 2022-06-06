Общественные организации Одессы обратились к главе ОВА Максиму Марченко с просьбой демонтировать памятник Екатерине II.

Есть соответствующее обращение к голове ОВА

Активисты отмечают - памятку надо передать на музейное хранение.

"Агрессоры рассматривают сценарий по организации квазиобразования под названием “Южная Русь” на захваченных Российской армией украинских территориях. Документ под названием "Манифест Южнорусского народного собора” отмечает, что так называемая “Южная Русь” является преемницей “Новороссии времен Екатерины Великой”, - отмечают активисты.

Они рассказали, что памятник “Основателям Одессы” (официальное название памятника Екатерине II) не находится в перечне государственного реестра памятников национального или местного значения.

“Памятник “Основателям Одессы” был установлен по решению Одесского городского совета “О комплексном восстановлении и благоустройстве Екатерининской площади города Одессы с воспроизведением ее исторического типа” за счет денежных средств спонсора проекта и заказчика реставрационных работ депутата горсовета Руслана Тарпана, который сейчас находится в розыске по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере”, - говорится в обращении ГО.

Напомним, в Одессе запустили фейерверк во время воздушной тревоги: стал известен мотив.

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