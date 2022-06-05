Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 101 день полномасштабной войны с рф.

Так, у оккупантов, вероятно, заканчиваются ракеты большой дальности, потому что они в целях экономии начали применять ракеты средней, подходя вплотную к зоне поражения украинской ПВО.

По словам Арестовича, об этом свидетельствует вчерашний обстрел Одессы, после которого выяснилось, что российская армия применила ракеты Х59, дальность поражения которых составляет меньше 300 км. Большинство из низ сбили украинские силы ПВО.

"И это вызывает вопрос - либо они испытывают их, хотя они 1975-1979 годов производства… Либо у них заканчиваются ракеты другого класса, дальние ракеты, и они вынуждены применять эти. А эти опасны тем, что приходится подходить вплотную к границе работы нашей ПВО. С большой вероятностью у них началась экономия ракет", - пояснил Арестович.

Отметим, во время обстрела оккупанты поразили территорию сельскохозяйственного предприятия и складские помещения в области. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. По предварительной информации, пострадали два человека.

Напомним, в Одессе запустили фейерверк во время воздушной тревоги: стал известен мотив.

Также сообщалось, что российская пропагандистка Марина Овсянникова приехала в Одессу.

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