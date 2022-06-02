За гауляйтером в Херсонской области Кириллом Стремоусовым уже пошли украинские партизаны.

Об этом сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Хочу отдельно обратиться к тем, кому каждый вечер говорим: "Добро пожаловать в ад". К притаившимся предателям, тем, кто стали себя проявлять на временно оккупированных территориях в соседних областях. В Мелитополе местная гауляйтер Данильченко уже сказала, что она убегает с "должности". Потому что подорвали еще одного коллаборанта. Но она следующая - либо от рук российских оккупантов, либо от наших украинских партизан. Украину предавать нельзя", - сказал Братчук.

"И особое приветствие недоумку Стремоусову. Какой-то там Кирилка объявил себя то ли "заместителем" или кем-то еще гауляйтера "Херсонской губернии". Он объявил, что придет "освобождать" Николаев и Одессу от националистов. Я хочу сказать только одно - ты следующий, недоумок, готовься. За тобой уже пошли украинские партизаны. Спрятаться не сможешь", - заявил спикер администрации.

Напомним, ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Черном море находится один корабль – носитель крылатых ракет.

Также сообщалось, что враг стянул на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.