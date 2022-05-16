Враг продолжает атаковать мост через Днестровский лиман, но попадает в мирных жителей

В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации, поражен объект туристической инфраструктуры. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

В результате удара были разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

В ОК "Юг" уточнили, что враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется.

Ранее в Одесской области были обезврежены две вражеские мины, которые штормовой погодой вынесло на побережье. Подробности подрыва сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

"Две морские мины, что их вынесло на Черноморское побережье в Одесской области, - они обезврежены на безопасном расстоянии специалистами ВМС ВСУ", - рассказал Братчук.

Братчук призвал жителей области не гулять на одесских пляжах, не купаться в Черном море, не гулять на Черноморском побережье, потому что сейчас это смертельно опасно.

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.