В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации, поражен объект туристической инфраструктуры. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".
В результате удара были разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.
В ОК "Юг" уточнили, что враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман, но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется.
Ранее в Одесской области были обезврежены две вражеские мины, которые штормовой погодой вынесло на побережье. Подробности подрыва сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.
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"Две морские мины, что их вынесло на Черноморское побережье в Одесской области, - они обезврежены на безопасном расстоянии специалистами ВМС ВСУ", - рассказал Братчук.
Братчук призвал жителей области не гулять на одесских пляжах, не купаться в Черном море, не гулять на Черноморском побережье, потому что сейчас это смертельно опасно.
Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.
Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.
Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.