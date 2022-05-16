Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" на странице в Facebook.
"В Одесской области морские вражеские якорные мины, которые штормовой погодой было вынесено вплотную к побережью, специалистами подрывной команды Военно-Морских Сил обезврежены, изъяты и путем подрыва в безопасном месте - уничтожены", — отчитались военные.
Подробности подрыва также сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.
"Две морские мины, что их вынесло на Черноморское побережье в Одесской области, - они обезврежены на безопасном расстоянии специалистами ВМС ВСУ", - рассказал Братчук.
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Спикер ОВА призвал жителей области не гулять на одесских пляжах, не купаться в Черном море, не гулять на Черноморском побережье, потому что сейчас это смертельно опасно.
Ранее в оперативном командовании "Юг" рассказали, чем опасны такие мины.
"Находясь в нескольких десятках метров от берега она не представляет собой прямой угрозы. Однако, еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод", - отметили военные.
Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.
Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.