В Одесской области были обезврежены две вражеские мины, которые штормовой погодой вынесло на побережье.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" на странице в Facebook.

"В Одесской области морские вражеские якорные мины, которые штормовой погодой было вынесено вплотную к побережью, специалистами подрывной команды Военно-Морских Сил обезврежены, изъяты и путем подрыва в безопасном месте - уничтожены", — отчитались военные.

Подробности подрыва также сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

"Две морские мины, что их вынесло на Черноморское побережье в Одесской области, - они обезврежены на безопасном расстоянии специалистами ВМС ВСУ", - рассказал Братчук.

Спикер ОВА призвал жителей области не гулять на одесских пляжах, не купаться в Черном море, не гулять на Черноморском побережье, потому что сейчас это смертельно опасно.

Ранее в оперативном командовании "Юг" рассказали, чем опасны такие мины.

"Находясь в нескольких десятках метров от берега она не представляет собой прямой угрозы. Однако, еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод", - отметили военные.