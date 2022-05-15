7 мая, защищая Украину и нашу свободу, в районе Северодонецка погиб одессит Владимир Лосев. Он был разведчиком, снайпером и оператором квадрокоптера.

38-летний военнослужащий родился в Одессе и последние 18 лет проживал в селе Заря Труда, Одесского района. Он оборонял Украину с первых дней полномасштабного вторжения в Россию.

Владимир был снайпером и разведчиком, управлял квадрокоптером. Он воевал на нулевой линии обороны вблизи Северодонецка. У Владимира осталась жена и два сына: 16-летний Денис и 13-летний Григорий.

Жена воина рассказала, что мужчина во время боев потерял слух, но отказался уезжать домой. Он до последнего верил в победу Украины и приближал ее.

Попрощаются с Владимиром Лосевым завтра, 16 мая, в селе Заря Труда, Одесской области.

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

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