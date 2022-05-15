С понедельника, 16 мая, на автодороги Одессы и области вернут фиксацию нарушений Правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Там отметили, что война внесла много коррективов в нашу привычную жизнь. В частности, с началом войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном в стратегических целях. Но страна потихоньку возвращается к привычному образу жизни, в котором безопасность дорожного движения является важной составляющей.

“Во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД продолжает ежедневно убивать наших граждан. Превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе”, – сказано в сообщении правоохранительного ведомства.

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