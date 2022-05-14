Криминальную группировку, которая прикрывалась фейковыми волонтерскими удостоверениями, нейтрализовали в Одессе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города.

Во время операции задержали организатора и трёх участников. Злоумышленники прикрывались фальшивыми волонтерскими удостоверениями.

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Среди задержанных — граждане рф и ранее судимые за особо тяжелые преступления.

Отметим, сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом.

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.