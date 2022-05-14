В море вышли все подводные лодки, которые действуют на вооружении Черноморского флота рф.

Сейчас в Южной бухте Севастополя пустуют причалы, у которых обычно стоят подводные лодки. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что со стороны Черного моря сохраняется угроза высадки на территорию Одесщины российского десанта. Вблизи региона находятся российские боевые самолеты, корабли и подлодки. Они пытаются поразить военные объекты, объекты критической инфраструктуры, промышленности, транспортные сети.

Отметим, всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта « Варшавянка »: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки этого типа несут по четыре крылатые ракеты типа «Калибр», применяемые и по морским, и по наземным целям. Автономность «Варшавянки» составляет 45 суток. Экипаж – 52 человека, включая 12 офицеров.

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.