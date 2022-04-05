Возле Одессы украинские военные сбили ракету.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Вчера, 4 апреля, военнослужащие береговой охраны ВМС ВСУ сбили вражескую ракету "Калибр".
По словам Братчука, ракета морского базирования была выпущена рашистами в направлении города.
Отметим, вероятность вторжения на территорию Одесчины со стороны так называемой «ПМР» крайне невысокая.
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Такую уверенность выразил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
Об этом он сообщил в очередном обращении к одесситам.
По словам Братчука, враг продолжает проводить воздушную разведку и пытается угрожать с моря, с воздуха и с суходола.
Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.
Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.
Добавим также, что Братчук рассказал о вероятности нападения на Одессу из Приднестровья.