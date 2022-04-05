Возле Одессы украинские военные сбили ракету.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Вчера, 4 апреля, военнослужащие береговой охраны ВМС ВСУ сбили вражескую ракету "Калибр".

По словам Братчука, ракета морского базирования была выпущена рашистами в направлении города.

Отметим, вероятность вторжения на территорию Одесчины со стороны так называемой «ПМР» крайне невысокая.

Такую уверенность выразил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Об этом он сообщил в очередном обращении к одесситам.

По словам Братчука, враг продолжает проводить воздушную разведку и пытается угрожать с моря, с воздуха и с суходола.

Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.

Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.

Добавим также, что Братчук рассказал о вероятности нападения на Одессу из Приднестровья.