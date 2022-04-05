27-летняя переселенка вместе с маленькой дочерью бежала из Донецкой области от обстрелов оккупантов в Измаил.
Детскую коляску им подарили волонтеры. Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.
Кража произошла, когда мать с ребенком вернулись с дневной прогулки. Пока женщина отводила дочь в квартиру, коляска, за которой она вернулась через несколько минут, исчезла из подъезда.
После получения сообщения от потерпевшей, оперативники территориального подразделения полиции принялись за поиски правонарушителя и установили, что из дома чужую вещь он не вывозил. Как выяснилось, кражу совершил 51-летний сосед женщины. Коляску он планировал продать.
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«Сведения о краже, совершенной в условиях военного положения, следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейскими назначены несколько экспертиз, в том числе товароведческую. Пока идет досудебное расследование. За совершенное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы», – отметил заместитель начальника Измаильского районного отдела полиции Юрий Зайцев.
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