Полиция осуществляет профилактические отработки представителей местного преступного мира на их причастность к сотрудничеству со страной-агрессором.

Об этом сообщается на официальной странице ДСР в соцсети Facebook.

Из текста сообщения следует, что к оперативникам поступала информация о возможном сотрудничестве отдельных представителей одесского криминалитета с российскими захватчиками и диверсионно-разведывательными группами оккупантов. Мол, отдельные иерархи якобы пообещали вражеским спецслужбам способствовать дестабилизации ситуации в регионе, а значит - создать условия для его захвата.

С учетом этого, полицейские осуществили отработку определенного круга лиц, которые имели или имеют связи с криминальным миром. Во время соответствующих "шмонов" у отдельных из достойников было изъято оружие, патроны, гранаты и ножи, по факту чего сейчас будет решаться вопрос о сообщении подозрений.

Кроме того, для проверки искренности полученных высказываний "представителей преступного мира" относительно их категорического отказа к сотрудничеству с агрессором, был введен опрос с помощью полиграфа.

"Все исследования проведены с согласия, без какого-либо принуждения или сопротивления. Результаты показали, что информация об их возможном сотрудничестве с врагом - это фейк", - отметили в ДСР Нацполиции.

Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.

Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.

Добавим также, что Братчук рассказал о вероятности нападения на Одессу из Приднестровья.