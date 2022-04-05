Даже в условиях военного положения природа живет по своим правилам, а приход весны никто не отменял.
Согласно прогнозам синоптиков, в первую половину недели в Одессе будет солнечно. А вот ближе к концу недели в городе установится дождливая и пасмурная погода.
Сегодня, 5 апреля ясно. Без осадков. Ветер южный, 8-10 метров в секунду. Температура ночью: +5-6°C тепла. Температура днем: +6-11°C тепла.
6-7 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако в четверг вечером возможны кратковременные дожди.
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Ветер 6 апреля – юго-западный, 2-7 метров в секунду; 7 апреля – южный, 3-8 метров в секунду. Температура ночью: +7-8°C тепла. Температура днем: +8-12°C тепла.
8 апреля Сильная облачность. Ночью возможны кратковременные дожди. Ветер: южный, 3-6 метров в секунду. Температура ночью: +8°C тепла.
Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.
Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.
Добавим также, что Братчук рассказал о вероятности нападения на Одессу из Приднестровья.