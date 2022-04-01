Только что противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе.
Как сообщает начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, удар был произведен с ракетного комплекса "Искандер" из оккупированного Крыма, есть пострадавшие.
"Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они навредят за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли. Слава Украине!", - записал обращение Марченко.
Напомним, мэр Одессы рассказал, почему штурм города невозможен.
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