1 апреля юные одесситы провели акцию против российской агрессии.

Так, подростки принесли к берегу корыто с российским флагом и «корабельными орудиями», передает Odessa.online.

На конструкции написали актуальный курс всех русских кораблей.

Подростки отправили «русский корабль» на его постоянный пункт назначения — на дно.

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