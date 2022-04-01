1 апреля юные одесситы провели акцию против российской агрессии.
Так, подростки принесли к берегу корыто с российским флагом и «корабельными орудиями», передает Odessa.online.
На конструкции написали актуальный курс всех русских кораблей.
Подростки отправили «русский корабль» на его постоянный пункт назначения — на дно.
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