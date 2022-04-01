Неблагоприятные природные явления соответствуют I уровню опасности (желтому).
Синоптики объявили штормовое предупреждение по Одесской области в связи с мощным ветром.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, 2 апреля ожидаются порывы юго-западного ветра силой 15-20 м/с.
Одесситам напоминают правила, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Напомним, мэр Одессы рассказал, почему штурм города невозможен.
А еще Politeka сообщала, что в Одесской области устроили вывоз призывников за вознаграждение
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