Неблагоприятные природные явления соответствуют I уровню опасности (желтому).

Синоптики объявили штормовое предупреждение по Одесской области в связи с мощным ветром.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, 2 апреля ожидаются порывы юго-западного ветра силой 15-20 м/с.

Одесситам напоминают правила, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, мэр Одессы рассказал, почему штурм города невозможен.

А еще Politeka сообщала, что в Одесской области устроили вывоз призывников за вознаграждение

Также Politeka писала, что в центре занятости Одесчины рассказали об актуальных вакансиях