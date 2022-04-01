Жителей Одесчины предупреждают, что заходить и заезжать на территории лесов в регионе отныне запрещено.
Соответствующее распоряжение № 135/А-2022 подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Сообщается, что такое решение было принято для предотвращения пожаров в природных экосистемах, а также оперативного реагирования на них и минимизации их последствий.
"Въезд в леса Одесской области разрешено транспортным средствам Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной лесной охраны Украины, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех транспортных средств, что используются для лесохозяйственной цели", - отмечают в ОВА.
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