Житель Одесской области признан виновным в государственной измене и в завершенном покушении на диверсию.

Об этом сообщили в прокуратуре.

В мае 2020 года мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителем российских спецслужб. На его задание собирал подробную информацию о военном объекте в Одесской области.

В сентябре предатель по заданию своего куратора пытался дистанционно взорвать один из объектов критической инфраструктуры «Ровнооблводоканала». Но диверсия не удалась, а предатель был задержан с поличным.

Мужчину приговорили к 13 годам заключения и конфискации имущества. Вердикт еще может быть обжалован.

Напомним, Одесчина оплакивает юного морпеха: проститься пришел дедушка, который заменил Герою отца

А еще Politeka сообщала, что в Одесской области устроили вывоз призывников за вознаграждение

Также Politeka писала, что в центре занятости Одесчины рассказали об актуальных вакансиях





