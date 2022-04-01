Житель Одесской области признан виновным в государственной измене и в завершенном покушении на диверсию.
Об этом сообщили в прокуратуре.
В мае 2020 года мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителем российских спецслужб. На его задание собирал подробную информацию о военном объекте в Одесской области.
В сентябре предатель по заданию своего куратора пытался дистанционно взорвать один из объектов критической инфраструктуры «Ровнооблводоканала». Но диверсия не удалась, а предатель был задержан с поличным.
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