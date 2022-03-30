Только за последние две недели сотрудники Нацпарка «Тузловские лиманы» обнаружили восемь локаций гибели грачей, общей численностью около 500 птиц.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил Иван Русев.
Грач символизирует собой наступление весны. В конце марта эти птицы, прилетающие в Украину, начинают вить гнезда либо же «ремонтировать» старые, в которых спустя 20 суток после высаживания вылупливаются граченята.
Вероятнее всего, грачи могли отравиться химически опасным зерном, которое обрабатывают для посева яровых культур или травли мышеподобных грызунов.
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Однако, точная версия будет известна после проведения экспертизы в ветеринарной лаборатории, где птиц будут исследовать на патологоанатомические, микологические, вирусологические и химико-токсикологические исследования.
«Просьба ко всем, с кем рядом есть такие колонии грачей сейчас, посмотреть, есть ли среди них погибшие птицы – сосчитать их и отправить данную информацию ближайшей к вам ветеринарной клинике, а также сообщить нам для обобщения важной информации», – просит эколог Иван Русев.
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