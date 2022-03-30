Только за последние две недели сотрудники Нацпарка «Тузловские лиманы» обнаружили восемь локаций гибели грачей, общей численностью около 500 птиц.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Иван Русев.

Грач символизирует собой наступление весны. В конце марта эти птицы, прилетающие в Украину, начинают вить гнезда либо же «ремонтировать» старые, в которых спустя 20 суток после высаживания вылупливаются граченята.

Вероятнее всего, грачи могли отравиться химически опасным зерном, которое обрабатывают для посева яровых культур или травли мышеподобных грызунов.

Однако, точная версия будет известна после проведения экспертизы в ветеринарной лаборатории, где птиц будут исследовать на патологоанатомические, микологические, вирусологические и химико-токсикологические исследования.

«Просьба ко всем, с кем рядом есть такие колонии грачей сейчас, посмотреть, есть ли среди них погибшие птицы – сосчитать их и отправить данную информацию ближайшей к вам ветеринарной клинике, а также сообщить нам для обобщения важной информации», – просит эколог Иван Русев.

Напомним, в Одессе большое пополнение: сколько новых украинцев родилось на прошлой неделе.

Отметим, у россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии

Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.