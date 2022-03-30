С начала войны в Одесский зоопарк привезли около 150 грызунов, 100 птиц и 50 рептилий.

Об этом рассказал директор учреждения Игорь Беляков, передает Общественное.

Это сделали владельцы, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны в Украине.

В одном из помещений зверинца разместили кроликов, морских свинок, хомяков, крыс и белок. Заведующая ботанико-хозяйственным отделом Оксана Фунтовая говорит - владельцы части из этих животных оставили их в зоопарке навсегда.

"Достаточно много людей, которые привезли своих животных, они сказали: "Мы вернемся, пожалуйста, сохраняйте наших питомцев, кормите их, любите, берите на руки, уделяйте внимание". Но, есть те, которые уезжают навсегда, или не уверены, что когда-то вернутся и будут забирать животное. Таких животных можем подарить жителям нашего города", - сказала работница зоопарка.

Напомним, в Одессе большое пополнение: сколько новых украинцев родилось на прошлой неделе.

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