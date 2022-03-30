В Одесской области произошло необычное ДТП, фото которого уже появилось в Сети.

Так, на опубликованных кадрах запечатлен синий автомобиль, который буквально вонзился в бетонные блоки блокпоста, пишет Politeka.net.

«Где-то на Одесчине автомобиль остановился таким вот образом», - говорится в комментарии к фото.

Никакие детали о происшествии, а также информации о пострадавших пока не приводится.

Тем временем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил откуда в Черном море появились дрейфующие мины. Одну из которых, напомним, уже уничтожили в Босфоре, а также у берегов Румынии.

Как и ожидалось, они оказались российскими.

«Это подтверждает соответствующая маркировка. Эти мины были захвачены в 2014 году в Севастополе, потому россияне этим и пользуются. Разбрасывали и пытаются обвинить Украину», - сообщил Братчук.

Эту информацию также подтвердили в МИДе Украины.

Кроме того, Братчук сообщил, что в Харькове школьник работал корректировщиком огня. Он говорит, что наткнулся на рекламу в интернете, где обещали деньги за простые задания.

Подобную рассылку от врагов начали получать и в Одессе.

Напомним, в Одесской области авто подорвалось на мине – хотели сократить путь.

Также сообщалось, как Турция помогла Николаеву и Одессе спастись.

Кроме того Politeka.net писала, что у россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря.