Так, на опубликованных кадрах запечатлен синий автомобиль, который буквально вонзился в бетонные блоки блокпоста, пишет Politeka.net.
«Где-то на Одесчине автомобиль остановился таким вот образом», - говорится в комментарии к фото.
Никакие детали о происшествии, а также информации о пострадавших пока не приводится.
Тем временем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил откуда в Черном море появились дрейфующие мины. Одну из которых, напомним, уже уничтожили в Босфоре, а также у берегов Румынии.
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Как и ожидалось, они оказались российскими.
«Это подтверждает соответствующая маркировка. Эти мины были захвачены в 2014 году в Севастополе, потому россияне этим и пользуются. Разбрасывали и пытаются обвинить Украину», - сообщил Братчук.
Эту информацию также подтвердили в МИДе Украины.
Кроме того, Братчук сообщил, что в Харькове школьник работал корректировщиком огня. Он говорит, что наткнулся на рекламу в интернете, где обещали деньги за простые задания.
Подобную рассылку от врагов начали получать и в Одессе.
Напомним, в Одесской области авто подорвалось на мине – хотели сократить путь.
Также сообщалось, как Турция помогла Николаеву и Одессе спастись.
Кроме того Politeka.net писала, что у россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря.