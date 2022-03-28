Окупанти росії вже не мають можливості наступу з моря проти узбережжя України в Одеській і Миколаївській областях

Про це повідомляти свіже зведення британської розвідки в Україні.

Це пов'язано з успішною атакою ЗСУ на військові кораблі в окупованому Бердянську.

Зазначається, що за останній час у розміщенні російських військ на тимчасово окупованих територіях України не було масштабних змін.

Крім недостатньої кількості матеріально-технічного забезпечення у російських підрозділів немає бойового духу у зв'язку з агресивним спротив з боку України.

Також росія продовжує підтримувати блокаду Чорноморського узбережжя України в Одеській і Миколаївській областях, ізолюючи нашу країну від Міжнародної морської торгівлі.

"Російські військово-морські сили також продовжують наносити спорадичні ракетні удари по об'єктах на всій території України", - зазначають Британські розвідники.

Нагадаємо, українські моряки матимуть змогу без проблем виїхати закордон для роботи: приносили країні до мільярда доларів на рік.

Як повідомляла Politeka, штурм Одеси обернувся для окупантів справжнім кошмаром.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць, цифри зашкалюють.