Окупанти росії вже не мають можливості наступу з моря проти узбережжя України в Одеській і Миколаївській областях
Про це повідомляти свіже зведення британської розвідки в Україні.
Це пов'язано з успішною атакою ЗСУ на військові кораблі в окупованому Бердянську.
Зазначається, що за останній час у розміщенні російських військ на тимчасово окупованих територіях України не було масштабних змін.
Крім недостатньої кількості матеріально-технічного забезпечення у російських підрозділів немає бойового духу у зв'язку з агресивним спротив з боку України.
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Також росія продовжує підтримувати блокаду Чорноморського узбережжя України в Одеській і Миколаївській областях, ізолюючи нашу країну від Міжнародної морської торгівлі.
"Російські військово-морські сили також продовжують наносити спорадичні ракетні удари по об'єктах на всій території України", - зазначають Британські розвідники.
Нагадаємо, українські моряки матимуть змогу без проблем виїхати закордон для роботи: приносили країні до мільярда доларів на рік.
Як повідомляла Politeka, штурм Одеси обернувся для окупантів справжнім кошмаром.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць, цифри зашкалюють.