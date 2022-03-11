Погодные условия в Одессе снова не дадут никаких шансов врагу сегодня, 11-го марта
О том, что в эту пятницу, метеоусловия в Одессе опять не будут отличаться повышенным комфортом - все тот же мороз и штормовые порывы ветра, пишет местное издание "
Как уже понятно, Южная Пальмира в очередной раз окажется под защитой шторма - шквальные порывы северного ветра будут достигать скорости от 15 до 25 метров в секунду, и море также останется беспокойным. Высота волн у побережья Одессы - до 1,2 метра в высоту, а в открытом море - до 2,8 метра, при этом, температура воды не поднимется выше + 4 градусов по Цельсию.
Кроме того, в Одессе вновь усилится мороз, и отметки на термометрах, в течение всего дня - около 0 градусов по Цельсию. Небо затянет облаками, вследствие чего вероятны небольшие осадки в виде снега.
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Утром:
- температура - от - 5 до - 6 градусов по Цельсию;
- ветер - от 8,4 до 9,3 метра в секунду;
- облачность.
Днем:
- температура - от - 5 до - 3 градусов по Цельсию;
- ветер - от 10,2 до 8,4 метра в секунду;
- облачность.
Вечером:
- температура - от - 2 до - 3 градусов по Цельсию;
- ветер - от 8 до 6,6 метра в секунду;
- облачность.
Ночью:
- температура - от - 5 до - 6 градусов по Цельсию;
- ветер - от 6,3 до 5,5 метра в секунду;
- ясно.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские корабли отошли к Крыму, высадки пока не будет.
Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области возобновляют учебу в дистанционной форме.
А до этого наш портал сообщали о том, что спасательное гражданское судно захвачено оккупантами и отведено в Севастополь.