В зоологическом парке Одессы, пополнились семейства нескольких живых экспонатов

О том, что посетители этого заведения, смогут понаблюдать за жизнедеятельностью увеличившегося семейства скатов, вида "Моторо", поскольку именно там родилось несколько детенышей, но не только у этих рыб появился приплод, радостно информирует пресс-служба зоопарка Одессы .

Отметим, что скаты "Моторо" относятся к пресноводным хрящевым рыбам, классифицирующимся как "речные хвостоловы". Подобная разновидность обитает в водоемах Южной Америке, и иногда, этих же рыб, называют иначе - "глазчатым скатом", из-за характерных округлых пятен, покрывающих все тело. Одесситы, которые желают увидеть малышей-скатов, могут посетить акватеррариум Одесского зоопарка.

Кроме того, Одесский зоопарк может похвалиться еще одним уникальным пополнением - у пары черных лебедей вылупился первый птенец. Эта разновидность лебедей зачастую характерна для Австралии и Тасмании. Редкость в том, что в отличие от прочих водных птиц и остальных видов лебедей, только черный лебедь предпочитает не покидать основное место обитания. Сейчас малыш-лебедь плавает в искусственном водоеме, совместно с другими птицами, и обеспечен отличным питанием.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как в Одессе будет проходить национальный "День Единения".

Также ранее мы информировали о том, что Одесский горсовет составил важное обращение к жителям региона.

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