Драку на улице Заболотного возле магазина сняли на видео очевидцы после чего ролик разместил
Настоящая причина конфликта осталась неизвестной, однако авторы видео утверждают, что драка началась из-за просроченной продукции в магазине.
На кадрах видно, как мужчины постарше побили молодых парней и те не стали с ними связываться и ушли.
«На Заболотного ревизоры пришли пояснить у продавщицы за просрочку в магазине, но на помощь ей прибежал бешеный таксист с кентами и пояснил всем по морде», - сообщили в телеграм-канале.
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Пользователи сети бурно обсуждают драку в Одессе, некоторые отметили, что нынешняя молодежь уже не та.
"Позорище молодое !даже постоять за себя не может !!! Фу мамкины сыночки !!!",
"Молодежь не дала сдачи, значит еще умеют уважать старших",
"Деды моралкой взяли",
"Быд*о, которое рвётся против всех, кто не может дать отпор", - пишут в сети.
Видео можно просмотерть
Напомним, что в Одесской области ветеран АТО вмешался в драку и избил девочку-подростка
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