В Одесской области ветеран АТО вмешался в драку и избил девочку-подростка, Великомихайловский районный суд вынес приговор по этому делу.

Как сообщили на сайте судебных решений, инцидент произошел в селе Цебриково Одесской области.

Всё началось с того, что бывший участник военный действий на Донбассе сидел в баре со своей супругой. Далее, к нему стали приходить сообщения от несовершеннолетней девушки. Она предлагала мужчине провести с ним и ее друзьями время, но получила отказ.

Разозлившись девушка позвала его жену на улицу, где между ними началась драка.

Мужчина вступился за жену и несколько раз ударил несовершеннолетнюю по лицу: от удара она упала на землю и он ударил ее еще несколько раз ногами.

Мужчина — ветеран боевых действий на Донбассе и отец маленького ребенка.

Судья обязал его выплатить 1700 гривен штрафа, более 11 тысяч за лечение девушки и 10 тысяч гривен за моральный ущерб.

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