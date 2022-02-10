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Всё началось с того, что бывший участник военный действий на Донбассе сидел в баре со своей супругой. Далее, к нему стали приходить сообщения от несовершеннолетней девушки. Она предлагала мужчине провести с ним и ее друзьями время, но получила отказ.
Разозлившись девушка позвала его жену на улицу, где между ними началась драка.
Мужчина вступился за жену и несколько раз ударил несовершеннолетнюю по лицу: от удара она упала на землю и он ударил ее еще несколько раз ногами.
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Мужчина — ветеран боевых действий на Донбассе и отец маленького ребенка.
Судья обязал его выплатить 1700 гривен штрафа, более 11 тысяч за лечение девушки и 10 тысяч гривен за моральный ущерб.
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