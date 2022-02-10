Правоохранители объявили 16-летнюю Лидию Костив в розыск и спустя время нашли ее.
Как пишут местные
Парень говорит, что спасал девушку от родителей, бандитов и полиции, со стороны которых неоднократно поступали угрозы.
На кадрах виджно, как полицейские насильно посадили девушку в автомобиль и повезли домой в город Радехов Львовской области.
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Роман же утверждает, что сейчас Лидия может оказаться в опасности.
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Ранее мы писали, двое одесситов решили "поправить" свое финансовое положение, и напали на незнакомую девушку.
Грабители накинулись на женщину, которая совместно со своей подругой неспешно направлялась к центру Одессы, домой. Они избили девушек, после чего отняли у одной из них сумочку с двумя смартфонами, не забыв прихватить документы и все деньги.
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