Школьница из Львовской области сбежала со своим молодым человеком в Одессу, ее разыскивала полиция.

Правоохранители объявили 16-летнюю Лидию Костив в розыск и спустя время нашли ее.

Как пишут местные телеграм-каналы, школьница сбежала с 21-летним парнем по имени Роман в Одессу, где ее и обнаружили полицейские.

Парень говорит, что спасал девушку от родителей, бандитов и полиции, со стороны которых неоднократно поступали угрозы.

На кадрах виджно, как полицейские насильно посадили девушку в автомобиль и повезли домой в город Радехов Львовской области.

Роман же утверждает, что сейчас Лидия может оказаться в опасности.

Видео можно просмотреть тут.

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